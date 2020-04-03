憂紓困方案隱藏風險 傳美大型銀行興趣缺缺

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）5名知情人士告訴路透社，美國多家大型銀行揚言，由於擔憂承受太多金融與法律風險，它們不會參與聯邦政府推出的中小型企業紓困計畫。

美國國會上週通過2兆美元振興方案，其中包括將向中小企業提供3490億美元紓困，試圖協助數以百萬計中小企業；受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，一些企業不是關閉，就是生意一落千丈。

借款人可透過參與紓困銀行申請貸款，申辦日自4月3日起到6月30日為止。川普政府官員先前表示，希望貸款能在數天內發放。

不過，若干大型銀行的代表今天參與業界電話會議時，對以當前形式參與紓困計畫抱持審慎保留態度。

消息人士說，他們的最主要疑慮是，財政部已表明，期望銀行能驗證借款人的申貸資格，採取措施防範詐欺、洗錢，並根據銀行保密法（Bank Secrecy Act）保護客戶資料。

消息人士說，銀行擔憂如果倉促貸放出了差錯，往後可能會遭監管機關懲罰，或衍生官司費用；如果依照平時的盡職調查（due diligence）程序審核貸款，可能會因為沒有迅速放款而挨罵。

消息人士說，財政部官員聽聞到他們的疑慮後，考慮撤回包括指示貸方必須驗證借款人帳上有特定數量員工等準則。

路透社無從得知不想參與紓困計畫的是那些銀行。主辦今日電話會議的銀行政策研究所（Bank Policy Institute）指出，與會銀行包括摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）、美國銀行（Bank of America Corp）、富國銀行（Wells Fargo & Co）與花旗集團（Citigroup Inc.）等。（譯者：張曉雯/核稿：劉學源）1090402