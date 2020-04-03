更多編輯台推薦新聞：
探病禁令暫定實施至4月底 符合3大原則者例外
生活

探病禁令暫定實施至4月底 符合3大原則者例外

中國色彩濃厚 視訊會議軟體Zoom資安惹議
科技

中國色彩濃厚 視訊會議軟體Zoom資安惹議

武漢肺炎確診病例激增 泰國人開始警覺保持社交距離
國際

武漢肺炎確診病例激增 泰國人開始警覺保持社交距離

計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬
政治

計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

憂紓困方案隱藏風險 傳美大型銀行興趣缺缺

最新更新：2020/04/03 00:21

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）5名知情人士告訴路透社，美國多家大型銀行揚言，由於擔憂承受太多金融與法律風險，它們不會參與聯邦政府推出的中小型企業紓困計畫。

美國國會上週通過2兆美元振興方案，其中包括將向中小企業提供3490億美元紓困，試圖協助數以百萬計中小企業；受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，一些企業不是關閉，就是生意一落千丈。

借款人可透過參與紓困銀行申請貸款，申辦日自4月3日起到6月30日為止。川普政府官員先前表示，希望貸款能在數天內發放。

不過，若干大型銀行的代表今天參與業界電話會議時，對以當前形式參與紓困計畫抱持審慎保留態度。

消息人士說，他們的最主要疑慮是，財政部已表明，期望銀行能驗證借款人的申貸資格，採取措施防範詐欺、洗錢，並根據銀行保密法（Bank Secrecy Act）保護客戶資料。

消息人士說，銀行擔憂如果倉促貸放出了差錯，往後可能會遭監管機關懲罰，或衍生官司費用；如果依照平時的盡職調查（due diligence）程序審核貸款，可能會因為沒有迅速放款而挨罵。

消息人士說，財政部官員聽聞到他們的疑慮後，考慮撤回包括指示貸方必須驗證借款人帳上有特定數量員工等準則。

路透社無從得知不想參與紓困計畫的是那些銀行。主辦今日電話會議的銀行政策研究所（Bank Policy Institute）指出，與會銀行包括摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）、美國銀行（Bank of America Corp）、富國銀行（Wells Fargo & Co）與花旗集團（Citigroup Inc.）等。（譯者：張曉雯/核稿：劉學源）1090402

延伸閱讀
雨天不收傘 顧立雄：企業貸款本金可申請展延

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報