日本憂病床不夠 同意確診輕症及無症狀不住院

（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本武漢肺炎確診病例增加，為防醫療崩潰，日本政府允許輕症或無症狀者可在醫院以外的設施療養，請自治體安排入住設施，有連鎖飯店集團已表達配合意願。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球加速蔓延，日本有些地區因確診病患增加導致醫療院所病床面臨吃緊狀況，厚生勞動省訂出標準，允許輕症及無症狀的確診者可在醫院以外的設施療養，讓醫院可以好好治療重症者。

日本經濟新聞報導，日本厚生勞動省大臣加藤勝信今天在內閣會議後的例行記者會上表示，已呼籲自治體，具體研議接納輕症者的療養體制。

厚勞省昨天對自治體發出通知，對於武漢肺炎輕症者、無症狀者，不一定要讓這些人住進醫院，可安排住進都道府縣政府所準備的住宿設施進行療養。

厚勞省訂出優先順位，如果是平時與老人同住的輕症者，或是與醫護人員、照護員工等常與老人有接觸者同居的輕症者，優先安排這些人入住都道府縣政府所準備的住宿設施。

厚勞省原本在3月1日通知，如果因疫情擴大，造成有重症者入住的醫院在運作上受到影響，輕症者、無症狀者原則上在自家療養。後來，日本政府3月28日公布的防疫基本應對方針指出，為降低家庭內傳染的風險，希望自治體考慮安排輕症者入住的設施。

東京都知事小池百合子今天在東京都廳（市府辦公大樓）對媒體表示，希望政府能同意一些住宿設施做為療養的場所。

小池表示，截至昨天上午為止，東京都政府籌備因應疫情的病床有700床，但住院者已620多人，如果疫情再擴大，擔心病床將達極限。

東京目前入住醫院的武漢肺炎確診病患有8成屬輕症，東京都政府訂出方針，希望今後輕症者能住在飯店等臨時設施（防疫旅館）或自家。

東京都政府考慮要以1000人為目標，希望找到擁有100至200間客房的幾家旅館配合，正與民間業者洽談。另外，也傳出東京都政府考慮運用原本為了東京奧運所興建的警察住宿處所做為「防疫設施」，接納輕症或無症狀者。

日本放送協會（NHK）報導，連鎖飯店集團APA集團公司已向政府表達接納武漢肺炎輕症者、無症狀者的意願。

APA集團公司認為，武漢肺炎疫情堪稱國難，願意配合政府請託。此外，如果醫護人員需要住宿，也願意提供半價優惠措施，盡全力支援醫護人員。（編輯：林憬屏）1090403