英國武漢肺炎新增684死 女王5日發表演說

（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）英國武漢肺炎死亡人數今天再度創新高，新增684人，來到3605人。英國女王伊麗莎白二世5日晚間將對全國發表演說。這將是女王68年在位期間，第4度發表特別演說。

根據政府數據，截至3日上午9時，英國共有3萬8168人確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），3605人病故，比昨天新增684人。

白金漢宮表示，女王將在5日晚間8時針對疫情對全國發表演說。演說將在溫莎城堡錄影，透過電視、廣播與社群媒體對全國播放。

英國廣播公司（BBC）報導，女王雖然每年耶誕節都會對全國發表演說，但特別演說十分罕見。先前3次分別是在2002年女王母親逝世後、1997年黛安娜王妃葬禮前，以及1991年第一次波斯灣戰爭期間。2012年女王登基60週年時也曾有電視轉播演說。

英國連日來死亡人數逐步攀升，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天表示，死亡人數到週日「非常有可能」達到每日1000人。

倫敦臨時醫院「南丁格爾醫院」（Nightingale）今天正式啟用。71歲的英國王儲查爾斯王子在蘇格蘭影像連線，主持啟用典禮。

查爾斯王子上月底也確診武漢肺炎，4天前才解除隔離。曾感染武漢肺炎、目前已經痊癒的韓考克與衛生部次長多里斯（Nadine Dorries）則是親自到場參加典禮，這個典禮可謂有多位疫情的見證者。

55歲的英國首相強生（Boris Johnson）上週確診武漢肺炎，原本經過7天隔離，在今天就能出關，但強生今天在推特發布影片，自述依舊在發燒，必須繼續隔離。（編輯:陳惠珍）1090403