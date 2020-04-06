違反禁足令引眾怒 蘇格蘭首席醫療官請辭

（中央社記者戴雅真倫敦5日專電）蘇格蘭首席醫療官考德伍德（Catherine Calderwood）違反禁足令，在隔離期間前往自己的第2個家，引發眾怒，她今天晚間已經請辭。

蘇格蘭「太陽報」披露，51歲的考德伍德2日才在推特張貼影片，片中她的家人站在愛丁堡的家門外，替NHS醫療人員鼓掌。結果4日，她就出現在44英里外、位於費夫（Fife）的海邊度假小屋附近，和丈夫、孩子一起散步。

由於蘇格蘭當局持續呼籲民眾遵守2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）禁足令，不要輕易外出，也呼籲民眾不要去鄉間的第二個居所放風，但身為蘇格蘭首席醫療官卻知法犯法，民眾怒批根本是雙重標準。

考德伍德的度假小屋，距離她位於愛丁堡的住所開車約70分鐘。根據報導的照片，她和丈夫、孩子衣著輕便，正在散步遛狗，顯然並不是一趟「必要的」旅程。

但在數天前，她才和蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）一起出席疫情例行記者會，呼籲有第二處房產的民眾不要移動，以免傳播病毒。消息人士指出：「但考德伍德自己沒有遵守。她和家人可能已經把病毒帶到這個地區。」

一名目擊者稱：「他們和狗一起散步，這很奇怪。我還以為她住在愛丁堡。照理說我們都該待在家裡，但這裡離她家好幾十英里遠。」

「衛報」報導，蘇格蘭警方已於今天上午派警員前往考德伍德的家中，正式警告她違反安全規定。

考德伍德在今天的疫情例行記者會上坦承，不只這週末，她上週末也曾去度假小屋，並對此向大眾致歉。

她表示：「我不想合理化我做的事情，這是錯的，我看到民眾在推特上的憤怒，他們沒有罵錯。當中有些是我的NHS同僚，我讓他們失望，也讓大眾失望了。我犯了個基本的錯誤，我無法辯解，只能深深致歉。」

伍德伍德面對各界施壓，要求她請辭。雖然施特金給予她支持，堅持她必須繼續擔任首席醫療官，在這段危機時期提供專業建議，不過她依舊於今天晚間表示，她對此深感抱歉，以沈重的心宣布請辭。（編輯：韋樞）1090406