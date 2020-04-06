歐洲疫情露曙光 義西法無意近日解除封城令

（中央社馬德里5日綜合外電報導）歷經數週疫情延燒的愁雲慘霧，義大利、西班牙和法國等歐洲國家今天傳出武漢肺炎新增死亡病例減少的消息，不過當局不打算在近日就解除封城令和社交距離規定。

「財經內幕」（Business Insider）報導， 根據世界實時統計數據Worldometer網站統計，義大利是全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例最多的國家，截至今天至少1萬5889人病故，一天新增525起死亡病例，為3月19日以來單日最小增幅，也是連續第3天下滑。義大利確診病例累計12萬8948例。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天告訴美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）：「我們飽受折磨，這是極大的痛苦。」

孔蒂3月10日宣布封城範圍擴至全國，限制6000萬人的流動，民眾必須待在家中，但外出上班或採買生活用品及到藥房等從事必要活動時，必須遮住口鼻。

「國會山莊報」（The Hill）報導，自實施封城以來，義大利警方已對超過17萬5000名違規者開罰。

孔蒂對NBC節目主持人說：「我們的因應作法也許不完美，但一直是根據我們所知的狀況採取行動。今日，我看到其他國家採行我們的模式，成效曾獲得（世界衛生組織）認可，目前為止的結果顯示我們走在正確的道路。」

孔蒂當初率先採取空前行動宣布全境封鎖，打算實施到4月3日，他後來表示，這些嚴格的限制措施將至少持續到4月13日。然而他今天告訴NBC，他還無法肯定地說何時會解除管制令。

與此同時，西班牙也連續第4天新增死亡病例數下滑。西班牙累計13萬759例確診，1萬2418人病故，疫情為全球第2嚴重，僅次於美國。

法新社報導，西班牙一名護理師說：「現在情況比較穩定，重症患者人數不再大增，我們開始讓不少人出院。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）3月14日宣布全國封鎖兩週，後來先延到4月11日，然後再延到4月25日。

法國疫情也見走緩，今天死亡病例新增518例，比前幾天的數字少很多，法國至少9萬864人確診，7575人病故。根據Worldometer統計，法國前3天新增死亡人數都破1000人。

法國也已在3月17日實施管制令。起初居家令實施15天，如今將持續到4月15日。法國24台報導，法國總理菲力普（Edouard Philippe）表示，很可能會繼續延長，管制令恐怕沒那麼快解除。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1090406