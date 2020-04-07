巴西武漢肺炎確診超過1.2萬例 死亡564例

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西衛生部今天公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情報告指出，全國確診病例增至1萬2161例，564例死亡，疾病致死率4.6%。

根據衛生部報告，聖保羅、里約熱內盧、塞阿拉（Ceara）和亞馬遜四州以及巴西利亞聯邦特區，正在進入「從局部傳染發展成疫情快速失控的階段。」

衛生部執行秘書芮斯（Joao Gabbardo dos Reis）指出，這些地區人流往來頻繁，預料未來幾周確診人數將暴增，所以繼續甚至擴大居家隔離和保持社交距離措施，至關重要。

聖保羅州已經實施隔離防疫措施14天，州政府今天宣布將實施期限延長至22日。州長多利亞（Joao Doria）強調各市政府都必須遵守規定，嚴禁人群聚集的情況發生，且依據司法安全部2月初公布的「隔離檢疫法」，授權市政當局對違規者使用警力。

聖保羅州政府預測，新型冠狀病毒疾病流行線將開始迅速上升，再過一星期，死亡案例可能增至1300例；如果沒有採取居家隔離措施、取消上課和建議民眾待在家裡，死亡案例可能增至5000例。

州政府還預測未來6個月，聖保羅的確診病例將增至11.1萬例；如果沒有採取限制措施，確診病例可達27.7萬例。

截至今天，聖保羅州已累計4866人確診，304人死亡，較一周前，也就是3月28日新增3460例確診病例，220例死亡案例。

雖然巴西民調公司Datafolha調查指出，76%的受訪民眾支持居家隔離措施，今天的電視畫面顯示，上周末聖保羅和里約等市街頭增加許多人流和車流，且只有少數人聽從衛生當局的建議戴口罩。

衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）今天沒有出席疫情簡報記者會，有傳言說巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）想撤換衛生部長，由與他意見一致的幕僚取代曼德塔。但稍後副總統莫勞（Hamilton Mourao）出面澄清，確認曼德塔將留下來，繼續領導抗疫工作。

波索納洛與曼德塔因採取抗疫措施立場不同，多次公開爭執。波索納洛捍衛「垂直隔離」，只隔離老年人和重症病人等感染風險高的族群，避免經濟停擺。

曼德塔則贊成各州政府採取的廣大隔離措施，建議所有民眾待在家裡，非基礎民生服務商業繼續暫停營業，以遏制冠狀病毒傳播。

巴西眾議院議長梅雅（Rodrigo Maia）今天接受環球電視台（TV Globo）訪問表示，如果波索納洛執意採取違反世界衛生組織（WHO）建議保持社交距離的抗疫措施，他必須負起危害公共衛生安全責任。（編輯：高照芬）1090407