川普力推奎寧抗疫 一線醫師難斷有效

（中央社紐約/洛杉磯6日綜合外電報導）美國正處於2019冠狀病毒疾病風暴中心，總統川普力倡使用羥氯奎寧為治療手段，幾週以來美國四處都有疫情嚴重地區開始使用這種藥物，但一線醫師自己也不確定是否有效。

紐約州、路易斯安那州、麻薩諸塞州、俄亥俄州、華盛頓州及加州的7、8所大型醫療照護機構的醫師及藥劑師接受路透社訪問時表示，他們會固定在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的確診住院患者身上使用羥氯奎寧（hydroxychloroquine）。

羥氯奎寧多年來用於治療瘧疾和自體免疫疾病。但有些人說，並未發現這種藥對治療冠狀病毒有顯著效果的跡證。

隨著美國成為全球疫情最嚴重的國家，羥氯奎寧的使用率也激增。美國目前累計超過35萬5000名確診者、逾一萬人死亡；聯邦政府估計，到疫情結束前，境內最多可能有24萬人死於這種傳染病。

在目前缺乏已知有效治療方式的情況下，第一線醫師開始給病情惡化的患者使用羥氯奎寧及氯奎寧（chloroquine）等一些小型研究顯示可能有用的藥物。

川普自己也大力鼓吹使用羥氯奎寧，他4日時甚至說「我自己可能都會服用」，即使白宮公布他兩次接受病毒採檢結果都呈陰性。

羥氯奎寧的潛在副作用包括視力減退及心臟問題，但醫師們說，他們覺得開幾天份的藥給感染冠狀病毒的患者沒什麼問題，因為風險相對小，療程也不貴，又很容易取得。

然而，有關使用羥氯奎寧的規定，包括何時給藥、是否與其他藥物搭配使用，每間醫院都不同。此外，一些看似奎寧有望的研究，對象都是症狀輕微或在染病初期就採用這種療法的患者，很多人還可能是自行痊癒。

而在美國，住院患者通常比這些研究中提到的輕症患者病情嚴重得多；醫師們表示，這些因素讓他們很難判定羥氯奎寧是否對這次的新型冠狀病毒有療效。

麻州伯靈頓鎮（Burlington）雷希醫院暨醫學中心（Lahey Hospital & Medical Center）傳染病專家麥昆蘭（Daniel McQuillen）目前已讓大約30名確診者使用羥氯奎寧，因為這種藥物表現出「一點點抗病毒活性」，但他未發現這對病患有「顯著改善」。

「不嚴謹地說，（這種藥物）可能對較輕症患者具有限的療效。」但麥昆蘭表示，奎寧對於入院時已須送到加護病房、或接近要送加護病房程度的患者來說，在限制或減緩病情進展上「並無效果」。

44歲的紐約市民拉特（David Lat）染疫後住院，一度用上呼吸機。他透過簡訊接受路透社訪問時說，他有接受羥氯奎寧及抗生素「阿奇黴素」（Azithromycin），也有IL-6抑制劑（interleukin-6 inhibitors）及治療關節炎用的Kevzara和實驗性化合物clazakizumab等治療。

拉特說：「醫師最後不知道是哪一種方法讓我康復。冠狀病毒研究的狀態很像『亂槍打鳥』，但若真的打到了，意思是當患者好轉了，卻又不確定是哪一槍奏效。」

川普的高階衛生官員，包括國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）都不斷告誡，在更嚴謹的試驗結果出來前，現推動羥氯奎寧療法還太早，雖然有些研究顯示有效，但佛奇上週在福斯新聞頻道（Fox News）表示：「我們必須小心，不要跨太大步、設想這是一擊必殺的藥物。」

美國食品暨藥物管理局（FDA）並未批准羥氯奎寧用於治療COVID-19，但允許緊急用於臨床試驗，或醫師評估適合用於住院患者身上的情況。

FDA局長哈恩（Stephen Hahn）上週在福斯新聞頻道表示：「我們對於醫師是否應該開羥氯奎寧給患者一事，以前沒有、現在也沒有既定立場。我們提供關於風險及效果的事實和資訊，但那只是、也該是醫病之間的決定。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1090407