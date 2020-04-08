武漢肺炎韓國確診1萬384例 死亡計200例

（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數達1萬384例，增加53例，已連續3天維持在50例上下，累計200例死亡。

新增案例中21例來自首都圈，包括首爾11例、京畿道6例、仁川4例，其他地區包括大邱9例、慶尚北道3例，釜山、江原道各2例，全羅北道、慶尚南道各1例。另有14例在入境檢疫確診。

韓聯社報導，各地確診數仍以大邱累計6803例最多，其次為慶尚北道1320例、京畿道596例、首爾578例。依年齡區分，20至29歲確診2832例，占27.27%最多，其次為50至59歲占18.44%。

死亡案例增加8例，達200例，致死率1.93%，值得注意的是80至89歲死亡率突破2成，來到30.43%，至今確診的80至89歲案例共470例，已有96例死亡。

解除隔離人數增加82例，扣除二度確診者，隔離中人數降至3408例。韓國至今已篩檢約48.6萬人，其中45萬7761人為陰性，仍有1萬7858人等待結果。（譯者：廖禹揚/核稿：廖漢原）1090408