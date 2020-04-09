歐盟紓困措施喬不攏 義總理：未來面臨風險

（中央社柏林/布魯塞爾9日綜合外電報導）德國日前表示，希望歐盟各國財長同意5000億歐元（約台幣16.3兆元）的一系列抗疫救經濟措施，但仍未能達成協議，義大利總理孔蒂今天表示，歐盟的未來可能面臨風險。

歐盟各國財長7日下午召開長達16個小時的視訊會議，但對如何協助改善各國備受武漢肺炎疫情衝擊的經濟，仍未能達成共識。

孔蒂（Giuseppe Conte）告訴英國廣播公司（BBC）：「我們需要歐盟層級的經濟及社會應對措施，這對歐洲的存亡而言是個大挑戰。」

「這是二戰以來最大的挑戰，如果歐洲沒能提出適當的財政金融政策，不只是義大利人，整個歐洲的人民都會大失所望。」

孔蒂接著表示，歐盟的未來處於風險中。孔蒂說：「如果我們不抓緊機會，為歐盟的計畫注入生氣，面臨真實的失敗風險。」

歐盟各國財長在格林威治標準時間9日下午3時再召開會議，試圖在救經濟措施上取得共識，這系列措施包括來自歐元區歐洲穩定機制（ESM）紓困基金的預防性信貸額度，透過歐洲投資銀行（EIB）提供更多企業貸款，以及提供資金幫助企業只需縮短工時而不必大幅裁員即可在經濟衰退時維持資金流動。

無法達成協議的主因是以義大利為首的南歐國家與荷蘭之間意見分歧，南歐國家要求採取發行共同債券等影響深遠的措施；而荷蘭作為財政保守派北方國家的堡壘，則要求較為節制且聚焦的措施。

這兩派人馬如何就取得紓困資金上的歧異達成共識，成為是否能達成協議的關鍵。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090409