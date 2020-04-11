病毒致死逾10萬人 復活節全球過半人口遭封鎖限制

（中央社羅馬10日綜合外電報導）復活節慶祝儀式在全球幾近空蕩的教堂展開之際，全球因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡人數已超過10萬人，且為了遏止疫情蔓延，全球數十億人口被迫待在家中。

病毒疫情已讓全球過半人口遭封鎖限制，在此之際，世界衛生組織（WHO）發出嚴重警告，指過早解除封鎖限制，恐引發這種流行病「致命反撲」。

這些從紐約到新德里、那不勒斯等地的異常措施，已導致企業和學校關閉，試圖阻止這種病毒疫情持續蔓延。國際貨幣基金（IMF）指出，世界正面臨1930年代經濟大蕭條（Great Depression）以來最嚴峻的下滑態勢。

根據法新社，全球今天已有超過160萬人確診感染2019冠狀病毒疾病，致死人數達到10萬661人，將近7成在歐洲。

美國昨天通報新增1700多起死亡病例，死亡人數僅次於義大利，確診病例逾50萬例，目前高居全球之冠。

義大利因2019冠狀病毒疾病致死增至1萬8849人後，總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天宣布，經過「困難」決定下，將把癱瘓經濟的封鎖期限延長至5月3日。

孔蒂告訴全國民眾：「我們延長限制措施至5月3日。這是困難但必要的決定，我承擔所有政治責任。」

儘管死亡和確診病例持續增加，但美歐官員也傳達出一些希望，指死亡和確診曲線可能開始見到走平情形。（譯者：徐睿承）1090411