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死亡人數連3降後又升 西班牙總理：離戰勝病毒還很遠

最新更新：2020/04/13 13:05

（中央社馬德里12日綜合外電報導）西班牙2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增死亡病例連3天下滑後又再度攀升，總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天警告說，西班牙離戰勝病毒之日還很遠。

法新社報導，西班牙衛生部說，境內過去24小時新增619起死亡病例，累計1萬6972人病故，為全球第3高，僅次於美國和義大利。

西班牙昨天新增510起死亡病例，創3月23日以來最低；今天新增4167起確診病例，略高於昨天通報的數字，迄今累計16萬6019人確診。

儘管多名衛生部門主管說疫情已過高峰期，仍敦促民眾嚴格遵守3月14日頒布的全國性封鎖措施，以減緩病毒蔓延。

桑傑士在電視播出的演說中表示：「我們離戰勝病毒、恢復正常生活那天還很遠。」

他還說：「我們都渴望重新回到街上…但更想贏得這場戰役並防止疫情捲土重來。」

西班牙已打算重新開放若干經濟產業活動，一些工廠和建築工人準備明天重返工作崗位。

西班牙政府3月30日強化封鎖措施，所有非必要經濟活動暫停兩週，但現在這項禁令準備解除，引來部分地方領袖和工會批評。

隨著若干企業將在所謂「經濟冬眠」期後復工，警方明天將在地鐵和火車站發送口罩。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1090413

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西班牙確診數超過義大利居第2 死亡病例增幅放緩

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