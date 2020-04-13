雅加達邊界設檢查哨 限制進城車輛載客數

雅加達警方13日在雅加達與週邊城市交界臨檢，限制車內乘客人數。圖為在加里瑪琅，民眾在警方要求下，從前座換到後座。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月13日

（中央社記者石秀娟雅加達13日專電）印尼警方今天在雅加達與週邊衛星城市交界處設起檢查哨，管制進入雅加達車輛的乘載人數，也要求沒有戴口罩的民眾折返，以落實為減緩武漢肺炎散播而實施的多項限制措施。

今天是雅加達實施「大規模社會限制」（PSBB）的第一個上班日，根據規定，除了食品、燃油及天然氣、衛生服務等行業之外，員工必須在家工作。

不過今早上班時間從勿加西（Bekasi）等近郊城市進入雅加達的車流量仍很大，也有網友在社群網站分享從茂物（Bogor）到雅加達的通勤列車車廂站滿乘客的照片。

今早警方在雅加達與勿加西交界的加里瑪琅（Kalimalang）設立檢查哨，進入雅加達的車輛必須符合乘客人數減半的規定，一般汽車司機旁的前座必須空出來，後座可載兩名乘客。平常總是擠滿乘客的迷你巴士Angkot，載客數也必須減半。

根據大規模社會限制，民眾外出必須戴口罩，在加里瑪琅，有不少機車騎士被警方攔下，把放在包包的口罩拿出來戴，沒有口罩的民眾就被要求折返。

印尼根據「2018衛生隔離法」實施「大規模社會限制」政策，盼藉由限制人流、維持社交距離遏止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的傳播。

這項政策由衛生部核准地方政府申請後實施，雅加達自10日起率先開始推動。

衛生部11日也通過西爪哇省（West Java）的申請，允許該省的勿加西縣、勿加西市、茂物縣、茂物市、德博市（Depok）等5個行政區實施，可望15日起適用。印尼媒體今天也報導，廖內群島的北乾巴魯市（Pekanbaru）也已獲准實施。

印尼昨天通報單日新增399起武漢肺炎確診病例，累計達4241例，死亡人數新增46人，累計達373人不治，是東亞和東南亞病逝人數僅次於中國的國家。（編輯：王永志）1090413