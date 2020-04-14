奧地利數千商家恢復營業 率先鬆綁防疫封城

（中央社維也納14日綜合外電報導）歐洲因應2019冠狀病毒疾病疫情，各國紛紛下令封鎖，奧地利數以千計的商家今天將重新營業，成為歐洲頭幾個鬆綁封鎖的國家之一，但政府仍告訴國人，現在還未「脫離險境」。

奧地利在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發時，當局即早採取行動，約在4週前關閉學校、酒吧、電影院、餐廳和非必要商家等其他人群聚集地點，並交代大眾待在家中，如果可能的話，最好在家遠距工作。

奧地利目前表現不俗，境內累計368人病故，染疫死亡人數少於一些疫情嚴重的歐洲大國。另外，奧地利單日增加確診率已降至個位數，住院人數也趨於平穩。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）在復活節前夕11日向國人發布公開信寫道：「經濟方面也是，我們想盡快擺脫這場危機，爭取奧地利的每份工作。」保守派領導人庫爾茨目前與綠黨（Greens）共同執政。

他上週草擬一項漸進式計畫，以重啟部分經濟，讓面積約為網球場兩倍、不超過400平方公尺的小型商家、五金行及園藝店等恢復營業。

庫爾茨表示，購物中心、大型商家和美髮店隨後將在5月1日開放，而餐廳和飯店可能從5月中才會逐步開始營業。

世界衛生組織（WHO）10日敦促各國保持警戒，他們說，「撤銷限制可能造成致命疫情復發」，但並未特別提及奧地利。（譯者：黃靖貽/核稿：張曉雯）1090414