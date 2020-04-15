美官員傳兩年前就示警 武漢蝙蝠研究恐致流行病

（中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電）武漢肺炎全球擴散，病毒來源引發各界揣測。華盛頓郵報今天指出，美駐北京人員兩年前就曾示警華府，武漢病毒研究所有管理、安全疑慮，旗下蝙蝠冠狀病毒研究恐引發類SARS大流行疾病。

華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天刊登獨家文章指出，美國駐北京使館自2018年1月開始，多次罕見派科學外交人員前往中國科學院武漢病毒研究所；研究所曾針對美方當年3月27日最後一次造訪發布英文新聞稿，卻在上週將其移除。

羅金表示，美方人員在武漢病毒研究所發現諸多令人憂心問題，因此在傳回華府的兩則外交電報中，不只對研究所的安全、管理弱點提出警告，更建議美國政府給予研究所更多關注與協助，主要原因是蝙蝠冠狀病毒研究雖重要，但也充滿危險性。

羅金引述其中一則於2018年1月19日發出的外交電報指出，武漢病毒研究所科學人員曾提及，他們嚴重缺乏受過適當訓練的技術及調查人員。

更重要的是，羅金引述電報表示，研究人員發現，不同類型的類SARS冠狀病毒，能與人體第2型血管收縮素轉化酶（ACE2）受體產生相互作用。電報強調：「這強烈意味著，來自蝙蝠體內的類SARS冠狀病毒能傳染給人類，造成類SARS疾病。」

羅金指出，武漢病毒研究所的研究目的，主要是避免下一個類SARS大流行疾病的發生，但2015年就曾有科學家質疑，研究計畫主任石正麗團隊是在冒不必要的風險。美國國務院不願針對羅金任何文章細節作出回應。

羅金表示，美方當時並沒有因為上述電報，而提供武漢病毒研究所額外協助。不過，隨著美國官員忙著探究2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）是否源自武漢病毒研究所，以及這對美國防疫、美中關係會有什麼影響之際，電報再次在總統川普政府內部流傳開來。

羅金指出，多位美國國安官員長期以來猜測，2019冠狀病毒疾病可能來自武漢病毒研究所，或是武漢市疾病預防控制中心。

羅金說，雖然紐約時報（ New York Times）報導指出，美方情治圈並無證據能證明這項猜測，但一位不具名美國資深官員向他透露，電報進一步支持疫情是源於一場武漢實驗室意外的可能性。

羅金引述也擔任華盛頓郵報專欄作家的伊格納西斯（David Ignatius）指出，中國政府最初表示，病毒是源自武漢一處海鮮市場，但這說法站不住腳。

羅金強調，中國專家1月於英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表的研究指出，中國去年12月1日出現的武漢肺炎首例及1/3首批確診病患，皆未到過這處市場，且該市場並沒有販售蝙蝠。（編輯：陳政一）1090415