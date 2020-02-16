網傳研究生為零號病人 武漢病毒所：無人感染

網路流傳「中國科學院武漢病毒研究所研究生黃燕玲是首名感染武漢肺炎並開始散播病毒的零號病人」；但病毒所研究員予以否認。圖為武漢病毒研究所。（圖取自中國科學院網頁cas.cn）

（中央社台北16日電）中國網上近日流傳說，中國科學院武漢病毒研究所研究生黃燕玲是首名感染武漢肺炎並開始散播病毒的「零號病人」；但兩名病毒所研究員都予以否認，並保證病毒所無人染病。（延伸閱讀：習近平：把生物安全納入國家安全體系）

北京新京報今天報導，據網上流傳的截圖，「武漢（新冠）病毒肺炎的零號病人是黃燕玲，為武漢病毒研究所科研人員，2012年考入武漢病毒研究所的碩士研究生」。

中科院武漢病毒研究所發布於2011年11月4日的「2012年度推薦免試碩士研究生擬錄取名單公示」顯示，黃燕玲為西南交通大學推薦的學術性碩士。

新京報就此事向武漢病毒研究所研究員石正麗、流感病毒實驗室研究員陳全姣求證。兩人都表示，並不確定研究所是否有名叫黃燕玲的女研究生，但可以保證研究所目前無一人感染武漢肺炎。

石正麗表示，「怎麼可能？這個一看就是假新聞」「我可以保證，包括研究生在內，我們所沒有一個人被病毒感染過，我們所是零感染」。

陳全姣也說，「我們武漢病毒研究所沒有一例感染，我們病毒所絕對不是『零號』」。

另據香港01，網上稍早前有消息說，這次疫情與中國的實驗室有關，包括距離華南海鮮市場30公里、中國最高第四級（P4）的中科院武漢病毒研究所實驗室。華南海鮮市場據指是疫情的來源地。

對此，石正麗日前就曾表示，「以性命擔保」非由實驗室洩露，指「新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰」。

對於俗稱為武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎，世界衛生組織（WHO）2月11日已定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：周慧盈/賴言曦）1090216