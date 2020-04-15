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美武漢肺炎死亡數超過2.5萬 9000名醫護感染

最新更新：2020/04/15 07:26

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）美國武漢肺炎疫情持續擴散，確診人數逼近59萬例，死亡病例超過2萬5000人。其中，至少9000名第一線醫護人員染疫，27人不治。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，至截稿時，全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例逼近59萬例，死亡人數也突破2萬5000人，達到2萬5239例。

而據美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天發布的報告指出，自2月12日至4月9日為止，全美有9282名醫護人員的2019冠狀病毒檢測呈現陽性反應，其中27人不治。報告指出，隨著美國社區傳播情況更為廣泛，相信醫療人員確診的病例數還將持續增加。

這段期間向美國疾管中心通報的確診病例總數僅31萬5531例，與各州實際公布病例數加總有相當差距。

這是美國疾管中心首度對醫師、護理師與其他醫療專業人員感染武漢肺炎進行的調查統計。疾管中心指出，由於許多地區缺乏持續可使用的檢驗試劑組，或是將檢驗試劑組留給可能感染的病患，而未更全面檢測醫護人員。上述的數字嚴重被低估，應有更多未確認或未通報的病例。

報告指出，確診的醫護人員年齡中位數落在42歲，女性佔73%，8%為無症狀患者，不幸病故者多為年齡超過65歲的中老年人。

美國疾管中心也表示，對於第一線醫護人員而言，配戴個人防護設備至關重要，包括N95醫療用口罩。但由於武漢肺炎全球大規模蔓延，全球供應鏈嚴重供給不足，全美各地醫療機構都普遍存在短缺現象。（編輯：周永捷）1090415

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