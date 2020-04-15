安養中心採檢過少死亡率疑遭低估 英承諾廣篩

（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國衛生大臣韓考克今天承諾，境內老人安養中心無論是員工還是住民，只要出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）症狀，一律採檢，以因應外界對於當局低估實際死亡數字的質疑。

英國目前僅對少數老人安養院人員進行採檢，但隨著採檢力提升，也將擴大採檢對象。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）說：「檢測是對抗冠狀病毒之疫的關鍵，而作為避免疫情擴散、拯救性命計畫的一環，我們將確保接受社會照護的人若有需要，一律能獲得篩檢。」

英國國家統計局（ONS）昨天表示，截至本月3日，英格蘭有5979人因感染2019冠狀病毒疾病過逝，數字比國家醫療保健服務（NHS）所公布的5186人高出15%。

國家醫療保健服務提供的單日數據，僅記錄醫院死亡人數，並未包含老人安養中心等社區的死亡人數。

英國多間安養中心表示各院都有悲劇上演，政府卻沒給予足夠關注。

同時有人提出，醫院為空出病床而將2019冠狀病毒疾病患者轉入老人安養院內，由於安養院內均是年長體衰的弱勢族群，這種作法恐產生重大影響。

英國衛生部因此今天宣布擴大採檢，目標是於4月底前將單日採檢人數增加到10萬。英國檢測能力因不及德國等國而備受批評。

此外，反對黨同時要求首相強生（Boris Johnson）的政府本週提出解除封城措施的詳盡計畫。英國迄今實施約3週的封鎖措施，經濟活動大多停擺，封城計畫預計16日複審。

政府消息來源昨晚表示：「疫情還未達高峰就討論解封措施，恐模糊一重要訊息，即民眾必須謹守居家令，以保障前線醫療人員、拯救性命。」（譯者：黃靖貽/核稿：蔡佳敏）1090415