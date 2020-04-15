泰國新增30例染疫2人不治 入境航班禁令延至月底

泰國通報15日新增30起武漢肺炎確診病例，死亡病例增加2例。圖為泰國曼谷蒙奇（Mo Chit）巴士轉運站候車區的椅子貼上標籤，要候車民眾保持安全距離。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年4月2日

（中央社曼谷15日綜合外電報導）泰國通報今天新增30起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，死亡病例增加2例。在此同時，泰國民航局將入境客運航班禁令延至4月底。

路透社報導，泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，新的確診病例有19起與先前的病例有關，有3例與之前的病例無關。

有一名患者進入隔離狀態，有7人採檢呈陽性反應，當局將展開疫調。

自1月疫情升溫以來，泰國確診病例累計2643起，死亡病例43起，有1497名患者康復返家。

在此同時，泰國民航局今天表示，已將客運航班入境禁令延至4月底，以遏止疫情擴散。這項禁令是在4月4日發布，民航局先前已延長一次至4月18日。

觀光業是泰國主要行業，也是外匯收入的一大來源，受到的衝擊特別嚴重。

根據泰國銀行公會（Thai Bankers' Association）估計，受到疫情初步衝擊，泰國經濟預計將損失1.3兆泰銖（近400億美元，約新台幣1.2兆），幾乎都來自觀光業；如果疫情危機拖到第2季，損失金額將會增加。

泰國內政部月初表示，泰國18日將重新開放21個省分的邊界，以讓鄰近國家境內的泰國人返家。泰國與寮國、緬甸、柬埔寨和馬來西亞接壤，邊界是在3月底關閉。

泰國內政部表示，每個邊境檢查站每天最多能允許100人入境，依規定必須隔離14天。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090415