清潔工兒媳染疫 印度總統府人員全遭隔離

（中央社記者康世人新德里21日專電）武漢肺炎疫情入侵印度總統府，一名總統府清潔工的兒媳20日確診感染武漢肺炎，導致印度總統府125棟建築的人員全被隔離；此外，印度金融大城孟買至少53名媒體人員確診。

印度新德里電視台（NDTV）今天引述消息人士指出，印度總統府（Rashtrapati Bhavan）一名清潔工的親家母因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡，所有家庭成員都出席葬禮，出席葬禮的家庭成員被送往政府隔離所隔離，進行病毒篩檢。

結果，這名清潔工的兒媳20日確診感染武漢肺炎，立刻衝擊印度總統府日常作息，125棟建築全部執行隔離，除買菜等允許外出外，禁止屋內人員外出；而同一區塊的25棟房屋，更執行嚴格的隔離政策，除緊急理由外，完全禁止外出。

另外，印度金融大城孟買已成為武漢肺炎疫情嚴重熱點之一，當地除了70萬人的最大貧民窟達拉維（Dharavi）確診病例破百外，至少有包括53名媒體從業人員確診感染武漢肺炎。

大孟買市政機構（The Municipal Corporation of Greater Mumbai，MCGM）一名負責公共關係官員在受訪時表示，市政機構16到17日設置一個特殊醫療站，為平面與電子媒體的文字、攝影記者和其他工作人員等媒體從業人員進行篩檢，一共採集171人的檢體送驗。

這名官員說，目前至少有53名媒體從業人員確診感染武漢肺炎，其中多數是深入第一線採訪的電視台攝影記者，且大部分無感染症狀。

這些確診的媒體從業人員已被安排隔離，正接受治療。

官員指出，由於171人的檢驗報告尚未完全出爐，不排除確診人數還會增加。

孟買記者俱樂部已致函管轄孟買的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）政府，要求當局應重視第一線記者的安全，提供記者與醫護人員一樣的個人防護設備，且儘速對所有一線記者進行篩檢。

根據印度各省通報統計，印度迄今確診病例已破1萬8000例，死亡人數達592人，但已有3272人痊癒。在各省中，又以馬哈拉什特拉省疫情最嚴重，確診病例4666例；僅次於馬哈拉什特拉省的是印度首都新德里，確診病例達2081例。（編輯：韋樞）1090421