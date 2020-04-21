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IMF主席：今年恐170國人均收入倒退

最新更新：2020/04/21 13:55

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃指出，因疫情嚴峻，預料全球經濟活動衰退程度將是1930年代經濟大蕭條以來所僅見，今年會有170個國家出現人均收入下滑。

IMF官網發出新聞稿，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示一如她所說，這次危機前所未見，不過才幾個月前IMF還預估全球160個經濟體的人均收入將呈現正成長，但現在卻是170個國家今年人均收入要倒退。

她表示，目前為止各國因應疫情端出的財政紓困措施已達8兆美元，各國中央銀行也採取行動挹注大量流動性資金。IMF本身有1兆美元的借貸量能支應189個成員國，已達當年全球金融危機初期所能提供的4倍，IMF尋求盡快最大化財務資源量能，特別是援助低收入成員。

喬治艾娃表示，已有103國向IMF提出緊急金援，IMF執委會月底前將審查完一半這類申請。

她感謝英國、日本、德國、荷蘭、新加坡與中國慷慨，挹注防災紓困信託基金（Catastrophe Containment and Relief Trust）。紓困信託基金透過補助，幫最窮困的成員向IMF償債。IMF還將努力籌措14億美元債務紓困的資源。

喬治艾娃另確認日、法、英、加拿大和澳洲承諾將IMF的減貧與增長信託基金擴大至117億美元，使基金達成目標170億美元的70%。

此外，喬治艾娃也再次提出她所呼籲的「特別提款權」（SDR）分配計畫，這項計畫相當於央行加印新鈔。美國對此已表達反對。

有鑑疫情大流行，IMF最近一次預測全球經濟2020年將萎縮達3%，是1930年代經濟大蕭條以來最深的衰退。。（譯者：陳亦偉/核稿：劉淑琴）1090421

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