抗體檢測 洛杉磯郡感染人數恐為已知40倍

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）衛生官員今天表示，一項針對美國洛杉磯郡居民的抗體研究，發現約4.1%成人呈現冠狀病毒抗體陽性，這意味當地實際感染人數可能是確診病例數的40倍。

美國南加州大學（University of Southern California）研究人員對863人執行的血清檢測結果顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的致死率可能比先前預估來得低，但無症狀感染者恐正擴大傳播病毒。

領導這項研究的南加州大學公共政策教授樹德（Neeraj Sood）說：「我們尚未得知在我們社區中COVID-19的真正感染程度，因為我們只檢測出現症狀的人，檢測的量能有限。」

樹德說：「這些預估也顯示，我們可能必須重新調校疾病預測模型，並重新思考公共衛生策略。」

根據路透社統計，洛杉磯郡今天新增至少17起死亡病例，累計不治病患達600例，確診感染超過1萬2300人。洛杉磯郡人口約800萬。

由於抗體檢測得出大量「偽陽性」結果，抗體檢測方式正遭到愈來愈嚴格檢視。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1090421