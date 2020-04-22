日本團隊發現 愛滋與白血球藥可望治療武漢肺炎

（中央社東京22日綜合外電報導）日本跨機構團隊發現，同時使用愛滋病治療藥物「奈非那韋」（Nelfinavir），及治療白血球減少症等藥物「千金藤素」（Cepharanthin），對治療2019冠狀病毒疾病可能有效。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本放送協會（NHK）報導，這項研究由國立傳染病研究所及東京理科大學等共25個日本研究機構專家共同進行，從日美歐等地認可上市的300多種藥物，調查能夠阻擋2019冠狀病毒增生的藥物，並發現奈非那韋及千金藤素。

研究團隊透過電腦模擬得知，奈非那韋可以在病毒增生時發揮阻礙能力，千金藤素可在病毒侵入細胞時進行阻擋。

在發病的半天後，如果同時投予這2種藥物給患者，推估大約10天病毒將從體內消失，跟完全不投藥的情況相比，可縮短5天左右。

研究團隊將確認安全性及治療效果，以進行臨床研究作為目標。

負責彙整共同研究的國立傳染病研究所主任研究官渡士幸一說，雖然現在為了研發2019冠狀病毒治療藥物，已有好幾個臨床研究在進行，但這次這2種藥物在實驗階段就展現高療效，希望未來能以新的藥物候選名單提出。

日本產經新聞報導，2019冠狀病毒會進入人體細胞增生，千金藤素可在病毒進入時、奈非那韋可在病毒進入細胞內後，各自阻擋增生時不可或缺的基因複製。

併用這2種藥物能提升治療效果，使用後一天，從感染細胞釋出的增生後2019冠狀病毒，會低於檢出界限以下。

電腦模擬投藥給患者的結果顯示，可以減少約93%病毒量，到痊癒可縮短5天半左右；單獨投予奈非那韋也能減少約91%病毒量，到痊癒可縮短約4天。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1090422