英國抗疫大調查 一年抽查30萬人追蹤病毒擴散

（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國政府今天宣布，將針對一般人口展開一項追蹤新型冠狀病毒的大型研究，估計一年內調查30萬人，試圖得知2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散程度。

法新社報導，研究初期以2萬5000人為對象，並在一年內擴大為30萬人。

路透社報導，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天表示，這項研究有助於政府更清楚地瞭解疫情發展的軌跡。

英國境內醫院通報的2019冠狀病毒疾病死者已超過1萬8000人，全國封鎖措施實施進入第5週，多數人除了採買食物、運動或從事必要工作以外，都不能出門。

英國衛生部表示，調查的初步結果預計於5月初揭曉。衛生部、國家統計局（ONS）與牛津大學（University of Oxford）共同執行這項研究。

受調者將在最初5週時間內，每週提供自行採檢的鼻部和喉部拭子樣本，從樣本中可得知受調者是否帶有病毒；接下來的一年中，受調者改為每月提供樣本。

此外，約1000戶的成人也將提供血液樣本，以檢視他們是否在感染新型冠狀病毒後產生抗體。

韓考克說：「更加瞭解一般人口的COVID-19感染率，以及更長期的抗體普及程度，是我們因應當前疫情的很重要一環。」

衛生部表示，調查結果可提供政府在放寬全國封鎖措施決策時做為參考。

英國政府首席醫療官惠提（Chris Whitty）昨天表示，疫苗研發成功或推出有效療法很可能要到年底才能實現，在此之前不可能解除所有封鎖措施。

他說，英國目前還沒有可靠的抗體檢測工具，希望很快會有。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090423