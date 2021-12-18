日前大臣表態支持緬甸政變 推動對緬巨額投資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）路透社今天報導，日本一名前任官員不僅力促國內大企業向緬甸投資數十億美元，甚至敦促當局支持緬甸軍政府。他還形容緬軍領袖「進步幅度驚人」，並大讚其「民主化努力。」

據路透社看到的發言逐字稿及企業資料，87歲前郵政大臣、現任日本緬甸協會（Japan Myanmar Association，JMA）會長渡邊秀央正設法促成一項價值4200萬美元（約新台幣11.69億元）的購物中心投資案，該案在緬合作企業與受到制裁的軍方集團有關。

渡邊秀央公開敦促東京當局與緬甸軍政府建立關係之舉，與日本官方立場形成鮮明對比。日方已宣布削減新的對緬援助，並呼籲軍政府停止使用暴力。

先前日方官員與分析人士也曾表示，日本希望在對緬甸民主表示支持，以及對抗中國在當地的影響力之間，努力取得平衡。

路透社引述日本財經雜誌「東洋經濟」報導指，在今年6月30日的日本緬甸協會年度例會中，渡邊稱緬甸軍方奪取政權之舉「合法」，還說自己最近訪緬期間，曾會見緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

會中渡邊提到他與敏昂萊之間的「友誼和信任」，並稱「為避免緬甸爆發內戰，日本應支持當前的國家體系，即使只是最低限度的支持也好。」敏昂萊目前受到歐盟和美國制裁。

渡邊的立場已讓部分贊助日本緬甸協會的日本大型企業陷入兩難。日本緬甸協會是一個遊說與緬甸投資相關資訊交流團體，由渡邊一手創立。這些企業正面臨撤回對緬投資的壓力，包括被要求撤出渡邊協助下建立的緬甸經濟特區。

自1987年開始，渡邊秀央就是日緬經濟交流的頂級溝通管道，他的個人關係也使他很容易接觸到高階官員。2011年，日本提供近5兆美元援助和債務減免，以交換在仰光附近建設港口的權利，促成這項交易的核心人物正是渡邊。

今年內，已至少有6間企業退出日本緬甸協會；位於東京赤坂的房地產管理公司XYMAX Corp也公開反對渡邊的言論。

舉例來說，日本豐田汽車（Toyota Motor Corp）2019年曾宣布在緬甸經濟特區生產皮卡車Hilux的計畫，但該公司已於今年稍早退出日本緬甸協會。

公司發言人拒絕針對此事發表評論；自2月政變發生後，豐田在緬生產計畫也擱置至今。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1101218