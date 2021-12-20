紐西蘭男子接種BNT後死亡 當局認定與疫苗有關

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）紐西蘭當局今天說，一名26歲男子的死亡與輝瑞/BNT COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有關，這個男子施打第一劑疫苗後罹患罕見心肌炎。

這是紐西蘭第二起因輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗引發的已知罕見副作用死亡事件，衛生當局先前在8月通報一名婦女施打輝瑞疫苗後死亡。

紐西蘭COVID-19疫苗獨立安全監測委員會在聲明中說：「根據現有資訊，委員會認為這名病患可能因為接種疫苗罹患心肌炎。」

這名男子在第一次注射疫苗後兩週內死亡，沒有因為身體出現症狀尋求醫療建議或治療。

一名輝瑞大藥廠發言人說，已知道紐西蘭這起死亡通報，公司監測所有可能的不良事件通報，並繼續相信其疫苗的效益風險概況利大於弊。

委員會還說，另有兩人接種疫苗後可能死於心肌炎，其中包括一名13歲兒童。報告中說，在認定這名兒童的死亡與疫苗有關前，還需要更多的資料，而一名60多歲男子的死亡不太可能與這支疫苗有關。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1101220