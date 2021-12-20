更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

紐西蘭男子接種BNT後死亡 當局認定與疫苗有關

2021/12/20 16:49（12/20 17:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨20日綜合外電報導）紐西蘭當局今天說，一名26歲男子的死亡與輝瑞/BNT COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有關，這個男子施打第一劑疫苗後罹患罕見心肌炎。

這是紐西蘭第二起因輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗引發的已知罕見副作用死亡事件，衛生當局先前在8月通報一名婦女施打輝瑞疫苗後死亡。

紐西蘭COVID-19疫苗獨立安全監測委員會在聲明中說：「根據現有資訊，委員會認為這名病患可能因為接種疫苗罹患心肌炎。」

這名男子在第一次注射疫苗後兩週內死亡，沒有因為身體出現症狀尋求醫療建議或治療。

一名輝瑞大藥廠發言人說，已知道紐西蘭這起死亡通報，公司監測所有可能的不良事件通報，並繼續相信其疫苗的效益風險概況利大於弊。

委員會還說，另有兩人接種疫苗後可能死於心肌炎，其中包括一名13歲兒童。報告中說，在認定這名兒童的死亡與疫苗有關前，還需要更多的資料，而一名60多歲男子的死亡不太可能與這支疫苗有關。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1101220

延伸閱讀
紐西蘭首例 女子施打輝瑞疫苗後罹心肌炎身亡
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族