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為Omicron調整疫苗？ 歐盟當局：還需更多證據

2021/12/21 23:25
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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）藥品監管機關首長今天表示，為了對抗COVID-19新變異株Omicron，或許需要將現有疫苗進行微調，他們也已有心理準備，但目前尚無證據顯示有這個必要性。

法新社報導，高度變異的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicrion病毒株已在數十個國家現蹤，它的傳染力似乎比先前病毒株更強，對疫苗的抵抗力也可能更高，目前在全球已掀起數波新疫情。

不過，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）執行主任庫克（Emer Cooke）在媒體簡報會中表示：「我們是否有必要對疫苗進行調整，目前還沒有答案。」

她說，歐盟藥品管理局還需要獲得更多有關疫苗效力、Omicron傳播力以及造成症狀嚴重程度等相關數據。

路透社報導，庫克坦言，一年前歐盟藥品管理局同意歐盟施打美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作推出的COVID-19疫苗、成為歐盟境內首支放行疫苗時，她並未料到一年後疫情還會在全球流行。

庫克補充說，由於藥廠增產以滿足歐盟4億5000萬人口不斷增加的需求，歐盟目前疫苗產能已達到每月3億劑。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101221

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