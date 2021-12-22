日本東急手創館業績惡化 CAINZ將收購

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（中央社東京22日綜合外電報導）專賣生活雜貨商品的日本東急手創館（TOKYU HANDS），受到網購普及和疫情等衝擊，業績持續惡化，母公司宣布出售給大型連鎖居家生活百貨公司CAINZ，將於2022年3月底完成收購。

日本放送協會（NHK）報導，日本大型連鎖居家生活百貨公司（Home Center）CAINZ宣布，將從東急不動產控股公司取得東急手創館所有股份納編旗下。CAINZ希望透過這次收購，運用東急手創館的知名度加上CAINZ的商品研發能力等，擴大公司收益。

根據CAINZ公布內容，將於2022年3月31日把東急手創館納為子公司。至於收購金額並未對外公布。

CAINZ總公司位於埼玉縣，是在全日本擁有超過220家分店的大型Home Center，自行企畫及製造的獨特商品獲得一定評價，截至今年2月底的一年營業額高達逾4800億日圓（約新台幣1167億元）。

另一方面，販售日用品雜貨等商品的東急手創館，雖然在日本及海外擁有86家分店，但面對網路購物等激烈競爭，再加上疫情帶來嚴重影響，到去年度已陷入連續兩年赤字狀況，經營改革已成課題。

讀賣新聞報導，東急不動產控股公司今天宣布，將於2022年3月底將旗下子公司東急手創館出售給CAINZ。

東急手創館成立於1976年，目前在海內外共有86家分店。2020年度合併決算營業額為631億日圓，赤字71億日圓。

東急手創館近期受到疫情影響縮短營業時間，加上網路購物普及等衝擊業績，造成主力店舖接連關門；在出售後目前預料仍將以「東急手創館」的面貌繼續營業。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1101222