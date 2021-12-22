拉丁美洲選民受夠現狀 用選票教訓執政者

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（中央社聖地牙哥22日綜合外電報導）拉丁美洲選民2021年投下選票時，他們向執政菁英傳達一個明確的訊息，那就是「我們受夠了」。

最近的一個例子就是智利，沒有一個傳統中間派政黨人選闖進總統大選第二輪，這是獨裁統治結束31年來首見。

千禧世代的左派議員波里奇（Gabriel Boric）於19日第二輪總統投票中，以56%的得票率擊敗極右翼的前國會議員卡斯特（Jose Antonio Kast），順利當選智利總統。

厄瓜多4月選出保守派的前銀行家拉梭（Guillermo Lasso）擔任總統，成為厄瓜多14年來首位右翼領導人；秘魯6月舉行總統大選，由曾擔任鄉村教師的社會主義者卡斯蒂約（Pedro Castillo）勝出；宏都拉斯11月終結長達12年的保守派國家黨（National Party）統治，由秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）當選總統，成為宏都拉斯首位女元首。

阿根廷上個月舉行國會選舉，主宰國會數十年的中間派貝隆主義運動首度失去參議院控制權，選民給予貝隆主義運動一記重擊。

華府智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）分析家希福特（Michael Shifter）告訴法新社：「人民只是受夠了現狀，以及傳統的經濟和政治菁英。」

「所以許多國家出現一股反抗趨勢…如果政府無法兌現承諾，就換人做。」

紐約大學分析家納維亞（Patricio Navia）告訴法新社：「我不認為這跟意識形態有太大關係。我們從2020年、疫情爆發以來看到這波趨勢，拉丁美洲所有現任政府、政黨或聯盟都輸掉選舉。」

原因很多，其中經濟艱困本已是拉丁美洲許多國家日益沈重的負擔，2020年以來，這個全球最不平等地區又因為疫情以及防疫封鎖措施造成商業損失而使經濟更加惡化。

納維亞說：「當經濟狀況好的時候，拉丁美洲所有國家的總統都受到人民愛戴，無論左翼還是右翼。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101222