中國否認拒絕立陶宛進口申請 稱企業可反映問題

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（中央社台北22日電）中國外交部發言人趙立堅今天否認中方停止為立陶宛貨物清關，並稱如果立陶宛個別產品輸入中國遇到技術問題，企業可透過正常管道向中方主管部門反映。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）21日通話，美方關切立國輸往中國貨物卡關問題，並重申美國將聯合理念相近國家，對抗中國外交、經濟脅迫作為。

澎湃新聞報導，趙立堅今天在中國外交部例行記者會上回答相關問題時，否認相關指控。

他稱「所謂中方有關部門停止為立陶宛貨物清關、拒絕立陶宛進口申請的說法均不屬實」，如果立國個別產品輸入中國遇到技術問題，企業可通過正常管道向中方主管部門反映。

趙立堅批評美方罔顧事實，借機無理指責中方，暴露其挑撥離間的真實用心。

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趙立堅並再次把相關責任推給立陶宛，指當前中國與立陶宛關係面臨嚴重困難，「責任完全在立方」。他稱立陶宛應該「承認並認真糾正錯誤，而不是去抱美國人的大腿」。

立陶宛因為允許台灣在其首都維爾紐斯設立台灣代表處，引發北京一連串外交、經貿施壓，包括近期在對中貿易上遭遇的進、出口障礙。為表達美國力挺立場，布林肯今天親自與席莫尼特通話。（編輯：張淑伶）1101222