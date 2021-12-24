哈利梅根首發愛女萌照 一家四口幸福笑容賀耶誕

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哈利王子和梅根在耶誕卡首度放上女兒莉莉貝的照片，一家四口臉上洋溢笑容。（圖取自TEAM RUBICON網頁teamrubiconusa.org）

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國哈利王子和妻子梅根在耶誕卡上首度放上女兒莉莉貝（Lilibet）的照片，一家四口臉上洋溢笑容讓網友直呼幸福。

照片中可見薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）抱著愛女舉高高，身旁的哈利王子（Prince Harry）讓2歲兒子亞契（Archie）坐在膝上。

今年6月出生的莉莉貝身穿白色嬰兒裝，不少網友直呼可愛、「真是幸福的一家人」，還有人留言「敲碗」想看更多照片。

英國廣播公司（BBC）報導，這張哈利和梅根穿牛仔褲的照片，是攝影師魯波米爾斯基（Alexi Lubomirski）今夏在他們位於加州聖巴巴拉（Santa Barbara）的住家所拍。

這是莉莉貝首度在公開發出的照片中亮相。

耶誕卡是透過哈利和梅根去年共同成立的慈善組織Archewell以電子郵件寄發。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1101224