Omicron衝擊 聯合達美取消耶誕前夕逾200航班

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美國聯合航空表示，由於疫情重創機組人員和營運，將在24日取消120個航班。（圖取自facebook.com/United）

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air Lines）今天表示，由於Omicron變異株疫情重創機組人員和營運，兩家公司分別取消耶誕前夕近百個航班。

路透社報導，總部設在芝加哥的聯合航空將在24日取消120個航班，位於亞特蘭大的達美航空則表示，已取消約90個。兩家公司皆表示正努力聯繫乘客，避免他們滯留在機場。

根據聯合航空聲明：「本週Omicron變異株感染人數在全國激增，我們不得不取消一些航班，並在受影響客戶抵達機場前告知。」

達美航空表示，在決定取消24日大約90個航班之前，「已經窮盡所有選項和資源，包括更改航線、更換飛機和機組人員以應對預定好的航班」。

達美航空表示，取消航班的原因在於天候可能不佳、加上Omicron變異株疫情衝擊。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）要求美國疾病管制暨預防中心（CDC）縮減已完整施打疫苗、但遭突破性感染的個人隔離方針，理由是這對航空公司的人力造成衝擊。巴斯蒂安要求將隔離期從目前的10天減至5天。

CDC今天發布針對醫護人員的最新隔離指南，將確診但無症狀醫護人員隔離期間縮短至7天，前提是採檢呈陰性。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1101224