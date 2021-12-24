更多編輯台推薦新聞：
中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成
生活

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

Omicron衝擊 聯合達美取消耶誕前夕逾200航班

2021/12/24 17:54（12/24 18:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯合航空表示，由於疫情重創機組人員和營運，將在24日取消120個航班。（圖取自facebook.com/United）
美國聯合航空表示，由於疫情重創機組人員和營運，將在24日取消120個航班。（圖取自facebook.com/United）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air Lines）今天表示，由於Omicron變異株疫情重創機組人員和營運，兩家公司分別取消耶誕前夕近百個航班。

路透社報導，總部設在芝加哥的聯合航空將在24日取消120個航班，位於亞特蘭大的達美航空則表示，已取消約90個。兩家公司皆表示正努力聯繫乘客，避免他們滯留在機場。

根據聯合航空聲明：「本週Omicron變異株感染人數在全國激增，我們不得不取消一些航班，並在受影響客戶抵達機場前告知。」

達美航空表示，在決定取消24日大約90個航班之前，「已經窮盡所有選項和資源，包括更改航線、更換飛機和機組人員以應對預定好的航班」。

達美航空表示，取消航班的原因在於天候可能不佳、加上Omicron變異株疫情衝擊。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）要求美國疾病管制暨預防中心（CDC）縮減已完整施打疫苗、但遭突破性感染的個人隔離方針，理由是這對航空公司的人力造成衝擊。巴斯蒂安要求將隔離期從目前的10天減至5天。

CDC今天發布針對醫護人員的最新隔離指南，將確診但無症狀醫護人員隔離期間縮短至7天，前提是採檢呈陰性。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1101224

延伸閱讀
Omicron疫情超越Delta 美國人耶誕照樣旅行Omicron成美國主流病毒 占新增COVID-19病例73%Omicron威力大 紐約新年倒數活動大幅縮減海洋交響號遊輪停靠美國邁阿密 48人篩檢陽性
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族