海洋交響號遊輪停靠美國邁阿密 48人篩檢陽性

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皇家加勒比郵輪集團20日表示，旗下「海洋交響號」有48人的COVID-19篩檢呈現陽性。圖為海洋交響號。（圖取自維基共享資源，作者Darthvadrouw，CC BY-SA 4.0）

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（中央社邁阿密20日綜合外電報導）皇家加勒比遊輪集團今天表示，該公司旗下「海洋交響號」上有48人的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應，這加深Omicron變異病毒株可能不利遊輪產業復甦的憂慮。

路透社報導，海洋交響號（Symphony of the Seas）的母公司皇家加勒比遊輪集團（Royal Caribbean Group）表示，船上有6091名賓客及船組員。海洋交響號12月11日啟航，18日結束為期一週的旅程，在美國的邁阿密靠岸。

皇家加勒比遊輪集團在聲明中表示，篩檢呈陽性反應的乘客要嘛不是沒有症狀，不然就是僅有輕微症狀，並補充道，6名賓客稍早已經上岸，並被送回家中。

皇家加勒比表示，登船的乘員中，有95%已完整接種疫苗；篩檢呈陽性反應者中，有98%的人也已經完整施打疫苗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前還不清楚確診者是否感染具高度傳染性的Omicron變異株。

該公司補充道，海洋交響號未來的行程暫時不受影響。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1101221