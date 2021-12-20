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納達爾傷後復出即確診 明年澳網參賽恐生變

2021/12/20 19:13（12/20 21:34 更新）
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納達爾20日表示他已被驗出確診COVID-19，現已居家隔離。（中央社檔案照片）
納達爾20日表示他已被驗出確診COVID-19，現已居家隔離。（中央社檔案照片）
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（中央社馬德里20日綜合外電報導）西班牙男子網球名將納達爾（Rafa Nadal）上週才傷後復出，在阿布達比參與穆巴達拉世界網球錦標賽，但他今天表示，自己在返抵西班牙時確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

納達爾先前曾因腳傷4個月沒有參賽。他在今年法國網球公開賽四強遭到淘汰，之後因傷被迫退出溫布頓網球賽、東京奧運及美國公開賽。雪上加霜的是，他上週才傷後復出，但返國隨即確診。

納達爾指出，他正經歷一些「不愉快的時刻」．但希望能儘快好起來，並讓人們知道關於他未來比賽計畫的進展。

納達爾推文寫道：「我要宣布，我參加阿布達比錦標賽後返家，在抵達西班牙時進行PCR採檢，驗出COVID陽性反應。」

他寫說：「我正經歷一些不愉快的時刻，但我希望自己會逐漸改善。我現在不能出家門，已把結果告知接觸我的人。」

他還說：「由於這種情況，我必須有完全彈性的行程，我將根據自身進展，分析我的選項。我將讓你們知道關於我對未來比賽的任何決定。」

納達爾指出，他在科威特及阿布達比時採檢一直呈陰性反應，最後一次採陰是在17日。他指稱，他無法保證自己將能參與明年1月17日開打的澳洲網球公開賽。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1101220

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