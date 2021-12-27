美假期旺季消費者血拚 零售業成長8.5%

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）今天公布的一項研究顯示，美國消費者在這次耶誕假期中更願意花錢購物，零售業銷售較去年同期成長8.5%。

法新社報導，據萬事達卡（Mastercard）SpendingPulse研究顯示，從11月1日至平安夜期間，美國線上零售業績增長11%，實體店面業績上升8.1%。相關數字是17年來最強勁的成長，但沒有反映汽車業的銷售。

萬事達卡資深顧問、高檔百貨薩克斯公司（Saks Inc.）前執行長薩多夫（Steve Sadove）表示，消費者這段年節可謂揮霍購物。

他說這波銷售成長中，「在服飾和百貨都見到強勁增長，消費者都想拿出光鮮亮麗一面」。

與去年同期相較，服飾類銷售成長47.3%、珠寶類銷售增長32%；百貨公司銷售攀升21.2%，電子產品上揚16.2%。

這段期間包含COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株在美國擴散前的幾週。

萬事達卡說：「這是零售業爆量的季節，消費者用禮物和各式用品塞滿購物車。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1101227