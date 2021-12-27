土耳其亞美尼亞特使將首會 商談關係正常化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，土耳其特使克勒奇和亞美尼亞特使魯賓揚將在俄羅斯首都莫斯科首度會商如何開展關係正常化。

土耳其、亞美尼亞日前分別任命前駐美國大使克勒奇（Serdar Kilic）、國民議會（National Assembly）副議長魯賓揚（Ruben Rubinyan）為特使，負責談判關係正常化。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天就土耳其外交政策進行年終檢討時指出，兩位特使應該會先通電話，決定面對面會談的日期與地點。

他說：「我們感覺將會在莫斯科進行首次會談，因為亞美尼亞希望如此。除了首場會談之外，我們也希望直接進行溝通…雙方都任命特使可以直接談。」

卡夫索格魯表示，必須先訂定關係正常化的路線圖，這將是首次會談議程。

卡夫索格魯13日宣布兩國將分別任命特使，商討關係正常化時指出，會恢復伊斯坦堡與亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）間包機服務。他今天表示，將會很快開通包機飛航兩國，並且重申會針對與亞美尼亞關係正常化有關作法與亞塞拜然協調合作。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，第一次世界大戰期間及戰後，於1915年至1923年間，在土耳其的前身鄂圖曼帝國統治下，估有150萬亞美尼亞人因系統性驅逐、飢餓和謀殺而喪生，其中大部分發生於1919年之前。

土耳其和亞美尼亞曾於2009年簽署具里程碑意義和平協議，準備恢復關係並且開放邊界，但是有關協議從未獲得批准，雙邊關係持續緊張和敵對。

美國總統拜登4月24日宣告亞美尼亞大屠殺為「種族滅絕」，惡化北大西洋公約組織（NATO）盟國美國和土耳其已然緊張關係，也增加安卡拉改善與葉里凡關係的壓力。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）過去數年曾就事件向亞美尼亞表示哀悼，並呼籲雙方共同設置歷史委員會，釐清事實。但土耳其政府表示，戰爭中也有土耳其人遭到亞美尼亞人殺害。

包括德國、法國、義大利、保加利亞、俄羅斯、希臘、荷蘭等逾30國，以及天主教會和歐盟理事會（European Council）都承認亞美尼亞大屠殺為種族滅絕。

土耳其雖承認衝突造成為數眾多亞美尼亞人喪生，但否認那是大規模系統性殺戮造成。（編輯：馮昭）1101227