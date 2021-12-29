洛興雅難民船亞齊外海故障 印尼未准靠岸

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（中央社記者石秀娟雅加達29日專電）一艘載有約120名緬甸洛興雅難民的船隻26日在印尼亞齊省外海故障，目前仍拴在漁民海上的捕魚裝置。印尼媒體今天報導，船已經開始進水，聯合國難民署呼籲印尼讓船靠岸。

印尼點滴網（Detik）今天報導，亞齊省比魯恩縣（Bireuen）海域捕魚協會的負責人巴德魯丁（Badruddin Yunus）稍早向記者證實，船已經開始進水，如果沒有趕快處理，今天晚上就會下沉。他呼籲政府立即採取救援。

點滴網報導，這艘船載有約120人。巴德魯丁說，船仍拴在固定於海中的捕魚裝置，距離比魯恩縣陸地約60海浬（約96公里），船上的難民中有人已經生病，這艘船的引擎有問題，已不能航行，政府和相關單位應同意讓船靠岸。

美聯社今天報導，漁民26日發現這艘洛興雅（Rohingya）難民船，船上有61名女性、51名小孩、9名男性。船被發現故障前，已在海上航行28天，他們要前往馬來西亞，漁民和亞齊的地方官員已向難民提供食物、水和衣物。

比魯恩縣長穆札卡爾（Muzakkar Gani）說，地方政府已協同軍警提供人道援助，包括提供藥品，也會派技術人員修船、換引擎、提供油料，讓他們前往馬來西亞。

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路透報導，亞齊省的海軍人員迪安（Dian Suryansyah）27日指出，洛興雅人不是印尼公民，無法將他們以難民身分帶上岸，這是印尼政府的政策。

聯合國難民署（UNHCR）28日指出，印尼2016年曾發布總統命令，內容包括協助在印尼附近海域遇難的難民，2018年、2020年，以及今年6月，印尼都曾依此救援81名洛興雅難民。聯合國難民署呼籲印尼讓這艘船停靠，避免難民遇難。（編輯：馮昭）1101229