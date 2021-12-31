加拿大染疫病例激增 魁北克跨年夜開始宵禁

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（中央社渥太華30日綜合外電報導）加拿大各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數攀升，魁北克省今天宣布自31日晚間10時起實施宵禁。

法新社報導，最近加拿大數個省分都實施更嚴格的集會限制措施，同時也推遲學生在耶誕假期後返校的時間。

魁北克省長雷哥（Francois Legault）宣布自31日起實施宵禁，從晚間10時至次日凌晨5時，宵禁結束執行的時間則未定；他還說，COVID-19病例激增，可能造成地方醫院過度負荷，因此有必要控制住疫情。

雷哥在記者會中說，「這是極端狀況下的極端措施」，還提到最近住院人數和醫護人員因病缺勤的情況雙雙翻倍。

違反宵禁規定的人可能面臨最高6000加元（約新台幣13萬元）罰款。

魁北克目前也禁止舉辦私人派對，並下令餐廳及其他場所暫停營業。

路透社提到，隨著Omicron變異株發威，加拿大各省相繼通報單日新增病例創新高。魁北克今天通報新增1萬4188例，安大略省（Ontario）也通報1萬3807例。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1101231