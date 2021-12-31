朴槿惠獲特赦釋放 對韓國總統大選影響受矚目

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（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國前總統朴槿惠因貪腐被判有罪並服刑近5年後，今天獲得特赦釋放，使外界關於她是否會對明年3月韓國總統大選產生影響的爭論加劇。

路透社報導，69歲的朴槿惠因閨密干政醜聞遭國會表決通過彈劾，韓國憲法法院2017年裁定彈劾成立，使得朴槿惠成了韓國史上首位遭彈劾下台的民選領導人。這樁醜聞還讓2大企業集團三星（Samsung）和樂天（Lotte）高層鋃鐺入獄。

朴槿惠被控與閨密崔順實勾結，收受大型企業集團數百億韓元款項，其中多數流入崔順實家人之手及她的非營利基金會，而被判有罪。韓國最高法院今年1月維持朴槿惠的20年徒刑原判。

現任總統文在寅上週特赦朴槿惠，理由是她的健康情況惡化，希望藉此「走出過去不幸的歷史，促進國家團結」。

韓聯社報導，韓國司法部昨天午夜在朴槿惠入住的醫院對她發布特赦令，今天她仍未離開醫院。朴槿惠已在這所醫院治療一個月，醫院拒絕發表評論。

朴槿惠是軍人出身前總統朴正熙的女兒，她未對獲釋發表談話。她的律師則說，朴槿惠為引起公眾關切表示道歉，並感謝文在寅做出「困難決定」。

朴槿惠原本所屬保守派政黨、韓國目前主要反對黨國民力量黨（People Power Party）正與文在寅所屬的執政黨共同民主黨（Democratic Party）角逐總統大選，雙方勢均力敵。

數百名朴槿惠的支持者昨夜冒著嚴寒氣溫來到她入住的醫院，準備慶祝她獲釋，現場還送來1000多束花。韓聯社則報導，首爾市中心也有大約200人抗議朴槿惠獲釋。

朴槿惠是否會再度投入任何政治活動，目前仍是未知數。但她在昨天發表的回憶錄中，表示自己被判有罪是出於政治動機，她期待「有朝一日再度與人民會面」。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1101231