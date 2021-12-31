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比特幣波動劇烈 2022年不確定性仍高

2021/12/31 20:10
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（中央社倫敦31日綜合外電報導）在傳統金融的助攻下，2021年比特幣價位創紀錄新高，但加密貨幣專家難以預測波動劇烈的加密貨幣明年會有什麼結果。

法新社報導，2020年12月到2021年4月之間，比特幣價格飆漲2倍多，來到6萬美元。但比特幣近期走勢低迷，在進入新的一年之際，價格失守5萬美元關卡。

2021年比特幣攀漲，恰逢華爾街對加密貨幣的興趣增加。加密貨幣交易所Coinbase於4月上市，帶動比特幣價格創紀錄。

比特幣期貨ETF10月在紐約證券交易所（NYSE）掛牌交易後，比特幣價格突破6萬6000美元。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人馬斯克（Elon Musk）在推特發表關於加密貨幣的爭議性推文，就能左右比特幣的漲跌。

不過中國卻不斷打壓加密貨幣，9月宣布全面禁止加密貨幣交易、挖礦；在此同時，歐洲和美國等地的監管機構也採取行動，對比特幣造成影響。

數位資產經紀商及交易所Bequant總顧問向侯余（Huong Hauduc，音譯）說：「加密貨幣沒有確定性，從來不管規則。然而，有一件事是確定的，就是呼籲監管加密貨幣的聲音。」

金融風暴在2008年爆發，比特幣也在那年誕生。一開始比特幣宣揚自由主義的理想，並追求推翻傳統的貨幣和金融機構，像是中央銀行。

為了挖出更多比特幣，礦工必須要有強大的電力供電給電腦，近期這個問題引起氣候變遷觀察家的關注。

根據部分分析師，隨著進入2022年，比特幣面臨競爭激烈的風險，尤其是與其勢均力敵的對手以太幣。

根據加密貨幣追蹤機構CoinGecko，加密貨幣總市值達2.36兆美元，比特幣總市值則為9000億美元。

方舟投資（ARK Investment Management LLC）分析師唐寧（Frank Downing）認為，跟以太幣等其他加密貨幣相比，「比特幣不願進化它的設計」，事實上這個特性提供了穩定性和一致性，就是比特幣成為真正的全球貨幣所需要的條件。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101231

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