加州鬆綁防疫 確診、接觸者縮短為隔離5天

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（中央社記者周世惠舊金山31日專電）美國加州政府今天更新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，建議確診者和接觸者都僅需自我隔離5天。相對不嚴格的指南是回應這兩年疫情研究的結果與兼顧正常生活。

加州公衛廳今天傍晚公布防疫新規定，建議與染疫者有接觸史的健康人士在家隔離5天並戴上口罩，這比先前建議自我隔離10天縮短5天。

加州公衛廳同時對確診者在家隔離的建議時間從10天縮短為5天，並建議染疫者等到症狀減緩，檢測結果陰性之後再解除居家隔離。

加州大學舊金山分校（UCSF）醫學教授、醫師甘地（Monica Gandhi）對美媒表示，這兩年的疫情研究發現，大多數病例在症狀出現前3天、且在咳嗽或發燒後兩天具傳染性。

正當變種病毒Omicron如排山倒海而來，加州政府卻在此時鬆綁染疫者以及接觸者的居家隔離天數。公衛官員表示，相關防疫建議希望在疫情風險管理與人們過更正常生活之間取得平衡。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在一份聲明中表示，Omicron 迅速傳播，可能全面影響社會，而CDC最新的隔離和檢測建議，兼顧考量目前對病毒散播力的了解、疫苗接種率和加強針的保護力，確保人們可以安全、平衡地正常生活。

衛生官員建議，未接種疫苗的人和需要打加強針的人一旦確診，至少隔離5天，並在第5天進行檢測，取得陰性結果再取消隔離；同時建議室內有旁人的狀況下戴口罩 10天。只要檢測陽性，就要隔離。

建議指出，已經打疫苗和加強針的人，接觸確診者無需隔離，但在第5天要接受檢測，尤其在室內要戴口罩10天。

雖然居家隔離的建議時間縮短，基於Omicron疫情，舊金山的跨年煙火活動取消。美國各大學紛紛宣布延長寒假，開學兩週先上網課，與回到正常生活還有一段距離。

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專家表示，新的防疫指南回應這兩年來相關研究結果與數據，更深入地了解染疫者在什麼時間點最有可能傳染給別人。

根據加州公衛廳今天的更新資料，5歲以上符合接種資格者有79.4%至少打過第一劑；沒有接種疫苗者感染COVID-19病毒的機率增加5倍、且染疫住院和死亡率高出已接種者約15倍。加州至今有超過519萬人確診，近7天的平均日染疫人數為1萬5806人。（編輯：馮昭）1110101