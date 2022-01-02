德國人盼政府2022年抗疫優先 防氣候危機只排第6

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林2日綜合外電報導）今天公布的民調顯示，德國人希望新政府2022年能聚焦對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和維護年金制度，希望優先處理氣候危機的人數較少。

民調機構INSA為「週日畫報」（Bild am Sonntag）所做的調查顯示，2004名受訪者中，61%認為抗疫是政府最重要任務，第2高的是維護年金制度。

德國人也希望政府處理養老院員工短缺、提供負擔得起的住房、限制能源價格上漲。處理氣候變遷衝擊只排在第6順位。

INSA主管賓克特（Hermann Binkert）表示：「直接且具體關乎個人生計的疑慮，先於對氣候變遷後果的擔憂，後者經常較為抽象。」

現在COVID-19變異株Omicron正在德國境內散播，上月單日病例穩定下滑後，近幾天又再度增加，加護病房占床數也向上提升。

德國今天通報新增1萬2515起COVID-19病例，過去7天每10萬人的發生率從昨天的220.3升至222.7；另有46人病歿，使得染疫病故總人數增至11萬2155人。

不過，德國資深醫師協會（VLK）會長韋柏（Michael Weber）今天表示，即使病例增加，如果新變異株Omicron症狀較輕微，就可能舒緩德國醫療體系的壓力。

韋柏說，若Omicron在德國變成主流變異株，如同南非、英國或丹麥的情形，而且也跟這3國一樣多為輕症，那麼冠狀病毒將不再威脅衛生體系。

衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）也樂觀認為，Omicron的危險性看起來比之前的變異株低，但他指出，對沒打疫苗的長者而言，Omicron仍構成風險。勞德巴赫也說，戴口罩還是很重要。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110102