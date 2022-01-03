郵輪疑違規辦跨年派對爆疫情 巴西衛生當局要查

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（中央社里約熱內盧2日綜合外電報導）3艘定期往返巴西海岸的郵輪爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，巴西衛生當局今天表示，將針對郵輪違反防疫規定一事的報導展開調查。

巴西國家衛生監督局（ANVISA）透過聲明表示：「未依循健康規範、不遵守當局實施的限制措施，就構成違規，若查證屬實將予以罰款，（郵輪公司）活動也將暫停。」

巴西媒體先前報導，爆發疫情的其中一艘郵輪歌詩達郵輪公司（Costa Cruises）「鑽石皇冠號」（Costa Diadema）乘客違反隔離檢疫命令，舉辦有酒精助興的跨年派對。

巴西去年11月准許郵輪恢復營運，但要求郵輪公司實施嚴格規範來對抗COVID-19疫情，包括採檢乘客，若有人染疫就得將他們隔離檢疫。

國家衛生監督局表示，鑑於Omicron變異病毒株導致全球COVID-19病例激增，他們也會加強去年12月31日向巴西衛生部門做出的建議，要所有郵輪立即停駛。

此前，巴西外海的「鑽石皇冠號」和另外兩艘郵輪跨年期間爆發船上疫情。

國家衛生監督局表示，在里約熱內盧（Rio de Janeiro）沿岸巡航的地中海郵輪公司「珍愛號」（MSC Preziosa）上26名乘客和2名船務人員採檢病毒驗出陽性反應。

這艘長300公尺、可容納4000名乘客的郵輪今天獲准停泊里約港口。

國家衛生監督局指出，染疫者和接觸對象被下令接受隔離。

在鑽石皇冠號和第2艘地中海郵輪「輝煌號」（Splendida）陸續通報船上出現數十起COVID-19病例後，衛生當局也暫停這兩艘郵輪的營運。

當局要求東北部城市薩爾瓦多（Salvador）外海的鑽石皇冠號68名染疫者先行上岸，再返回東南部城市聖多斯（Santos）始航港接受隔離檢疫。

原本正要前往里約熱內盧的輝煌號在通報船上有78人染疫後，也被勒令返回聖多斯。

地中海郵輪公司透過聲明中表示，旗下船舶「未來的巡航計畫將維持不變」。

聲明指出，在目前情況下，郵輪是全世界最安全的度假選擇之一，「旅遊觀光業沒有其他領域具有如此完善且紮實的規範來遏制傳染病擴散」。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110103