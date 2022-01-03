新加坡Omicron本土案例漸增 恐爆新一波疫情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）邁入2022年，疫情威脅仍未退去，新加坡先前因Delta變異株引發的疫情雖已趨緩，但目前Omicron案例漸增，約占17%的本土案例；星國官員坦言，這代表很快會發生新一波疫情。

今天是2022年的首個上班日，新加坡衛生部長王乙康在臉書發文表示，到目前為止，新加坡COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情保持穩定，比起先前高峰期一週超過2萬6000起案例，過去一週的活躍病例已降到1200起，且收治於加護病房的患者數也從170人左右的高峰降至目前約20人。

他指出，這些跡象都顯示因Delta而造成的一波疫情已趨緩，但感染新變異株Omicron的案例逐漸攀升，約占17%的本土案例。「這代表Omicron疫情很快會發生，我們需為此做好準備」。

Omicron來勢洶洶，他說，接種COVID-19疫苗及追加劑仍是關鍵的因應措施。新加坡預計1月將收到新一批疫苗，有助持續推動接種計畫。

依衛生部統計數據，截至1日，星國87%人口已完整接種，88%至少接種一劑。41%接種了追加劑。

新加坡啟動COVID-19疫苗接種計畫至今逾一年，去年12月底也開始為5至11歲的兒童接種。王乙康指出，過去一週有超過2萬名年齡介於9歲至11歲的兒童接種第一劑疫苗。

衛生部通報，新加坡2日新增429人確診COVID-19，境外移入案例高達297例，另有128起社區案例、4起移工宿舍案例。星國至今累計28萬290起確診案例，病故人數維持829人。

衛生部進一步指出，昨天新增155起Omicron案例，包括36起本土案例、119起境外移入。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，值得注意的是，跨年夜當晚在新加坡克拉碼頭（Clarke Quay）至少有數百人群聚倒數，恐導致超級傳播事件，綜合星媒報導，跨部會抗疫工作小組表示，當局正在調查中。

報導指出，克拉碼頭雖未舉行任何跨年倒數活動，但仍出現人潮聚集的情況，根據網友拍到的影片內容，當晚大批民眾在未保持社交安全距離的情況下群聚，甚至跨年倒數時，有人還脫下口罩歡呼吶喊，公然違反防疫規定。（編輯：陳惠珍）1110103