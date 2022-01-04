美批准12到15歲打BNT追加劑 間隔時間減至5個月

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天批准讓12到15歲孩童接種第3劑輝瑞/BioNTech的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，並將施打間隔時間從6個月縮短至5個月。

路透社報導，FDA也批准讓5到11歲免疫功能不全的兒童接種第3劑。

美國的COVID-19病例正因Omicron變異株肆虐而增加，同時有許多勞工與學生放完耶誕假期回到工作崗位與學校，有關當局擔憂醫療系統將不堪負荷。由於員工請病假，今天仍有一些店家與學校關閉。

FDA生物製劑評估暨研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任馬克斯（Peter Marks）說：「根據FDA對目前可用數據的評估，施打現有獲批准的疫苗追加劑，可能有助於提供更佳的防護力，以防範感染Delta與Omicron變異株。」

FDA表示，做出這項決定時，已檢視過以色列的真實世界證據，包括逾6300名12到15歲兒童的安全數據，他們都在完整接種兩劑疫苗至少5個月後，接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19疫苗追加劑。

美國疾管中心表示，根據南非與英國數據，在預防感染Omicron變異株上，打完兩劑mRNA（傳訊核醣核酸）疫苗的防護力約達35%，但打完追加劑後，保護效益可達75%。

馬克斯說，待更多兒童接種兩劑疫苗後，FDA將評估是否替5到11歲兒童施打追加劑。

FDA表示，要預防感染Omicron，在5個月後施打追加劑，可能比6個月更快提供更好的防護力。FDA還表示，施打莫德納（Moderna）第2劑與追加劑的間隔時間不變，維持在6個月。

美國政府一直鼓勵已接種疫苗的美國人再打追加劑，並敦促尚未接種疫苗且感染COVID-19引發重症與死亡風險較高的民眾去接種。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）網站，顧問小組將在5日會面，討論疫苗接種策略的變化。

路透社統計，美國的COVID-19新增病例在過去7天倍增，來到平均每天41萬8000例。

目前，約有62%符合施打資格的美國民眾完整接種疫苗，其中有1/3也接種了追加劑。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110104