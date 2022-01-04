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美國林肯號航艦啟程巡航印太 首搭載F-35C戰機

2022/1/4 23:56
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）3日按既定行程從美國加州聖地牙哥出發，前往印度太平洋地區，首度搭載美軍陸戰隊F-35C閃電II聯合攻擊戰鬥機。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，尼米茲級（Nimitz-class）林肯號在美國加州當地時間上午9時前不久，從聖地牙哥母港出發。

「歐亞時報」（The EurAsian Times）報導，「林肯號」將駛往印太地區，同時將與美國盟友及夥伴合作，強化航行自由、法治和其他構成印太地區安全基礎的價值觀。

這支航艦打擊群包括導向飛彈巡洋艦莫比灣號（USS Mobile Bay）、海軍第9艦載機聯隊（Carrier Air Wing Nine），以及導向飛彈驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald）、格瑞德里號（USS Gridley）、桑普森號（USS Sampson）和斯普魯恩斯號（USS Spruance）。

第9艦載機聯隊有8個中隊，除了3個飛F/A-18E超級大黃蜂（Super Hornet）的戰鬥機中隊、還有飛EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）、E-2「鷹眼」（Hawkeyes）、MH-60S騎士鷹（Knight Hawks）直升機、MH-60R海鷹（Sea Hawks）直升機，以及飛F-35C閃電II（Lightning II）聯合攻擊戰鬥機的第314陸戰隊戰鬥機攻擊中隊。

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先前報導指出，綽號為「黑騎士」（Black Knights）的第314陸戰隊戰鬥機攻擊中隊是第一個過渡到F-35C戰機的陸戰隊單位，在F/A-18C大黃蜂於2020年底退休後取得F-35C戰機，於去年7月正式達到全面作戰能力。

此外，這也將是鮑恩施密特（Amy Bauernschmidt）上校出任「林肯號」艦長以來的首次巡航。鮑恩施密特為美國史上首位擔任核動力航艦艦長的女性。〈譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110104

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