越南：18歲以上人口 完整接種率破9成

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越南衝刺疫苗覆蓋率並期望經濟能早日復甦。圖為越南一名餐廳服務生身穿印有「已接種兩劑疫苗」字樣的衣服。中央社記者陳家倫胡志明市攝 111年1月5日

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）越南常務副總理范平明今天表示，越南18歲以上人口已有99.6%至少接種一劑疫苗，完整接種率則突破9成。

官媒越通社（VNA）報導，范平明（Pham Binh Minh）今天在一場中央與地方的電話會議上說明以上數據。

范平明指出，越南18歲以上人口中，有99.6%已至少施打一劑疫苗，90.9%已經完整接種。至於12至17歲人口則有85.6%至少施打一劑疫苗，57%完整接種。目前越南正在購買給5至11歲兒童所施打的疫苗。

他宣稱，越南政府根據實際情況不斷調整疫情防控措施，同時制定與推進疫苗外交政策，「啟動迄今以來規模最大的免費疫苗接種，並取得顯著的成就。」

越南衛生部指出，越南自2021年3月至2022年1月2日共計獲得了1.951億劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

越南人口總數約9800萬，迄今，越南衛生部已下發1.768億劑疫苗，至4日下午2時30分，越南已施打了1.543億劑疫苗。

截至發稿，越南共有超過181萬人確診COVID-19、逾3.3萬人染疫死亡。過去一周以來，越南平均每天新增逾1.7萬人確診。（編輯：黃自強）1110105