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疫情79/300

印度疫情加劇 首都德里金融大城孟買再宵禁

2022/1/5 22:06
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）印度目前正準備因應來勢洶洶的第3波疫情，首都德里及金融重鎮孟買兩個最大城市的確診病例驟增，已再度實施宵禁及其他防疫管制，以遏制疫情擴散。

英國廣播公司（BBC）報導，印度今天通報新增5萬8097個確診病例，一週暴增6倍，專家說，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株所致。其中1/3病例來自德里（Delhi）及孟買（Mumbai）兩個大城。

印度國家疫苗接種技術顧問小組（National Technical Advisory Group on Immunization in India）主席艾若拉（Dr NK Arora）3日告訴新德里電視台（NDTV），第3波疫情已開始在印度蔓延。他並說：「這波疫情似乎是肇因於新的變異株…Omicron。」

印度已通報超過2000個感染Omicron的確診病例，其中馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的省會653例最多，其次是德里的464例。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110105

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