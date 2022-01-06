巴西5至11歲兒童本月起接種COVID-19疫苗

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）巴西衛生部今天宣布，國家免疫計畫中的5至11歲兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將於今年1月開始，第1劑和第2劑之間間隔8週。

政府表示，疫苗接種將按照年齡（從大到小）依序進行，優先考慮患有共病症（也稱合併症）或永久性身心障礙者；只有在兒童接種疫苗時沒有父母或監護人在場的情況下，才需要書面授權。

衛生部並建議家長在孩子接種疫苗前先徵求醫師的建議，但接種疫苗不需要醫師處方；第1劑和第2劑將間隔8週，比藥廠建議的時間長3週。

根據巴西地理統計局（IBGE），巴西5至11歲兒童大約有2050萬人。衛生部今天表示，已向美國藥廠輝瑞（Pfizer）訂購超過2000萬劑兒科疫苗，足以用於第1劑，但不足以完成整個疫苗接種週期。

根據衛生部今天發布的新聞稿，預計這2000萬劑將在今年第1季交付，到1月底估計將有370萬劑運抵巴西。

衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）在記者會上表示，輝瑞兒科疫苗的安全性和有效性已經得到多個國際機構的證實。

國家衛生監督局（Anvisa）去年12月16日就已批准將輝瑞疫苗用於這個年齡層，但奎洛加多次表示，單單國家衛生監督局授權不足以啟動兒童疫苗接種計畫。

聖保羅大學醫學院教授暨兒科醫生艾士可瓦（Ana Escobar）今天接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問說，如果衛生部去年12月就啟動兒童疫苗接種計畫，現在已開始接種第1劑，白白浪費了這寶貴的時間。

艾士可瓦向家長喊話：「兒童急需疫苗，一有疫苗，監護人應儘快陪同孩子接種疫苗。」

聖保羅州長多利亞（João Doria）今天在疫情記者會表示，只要疫苗足夠，聖保羅州計畫在3週內為所有（約430萬名）5至11歲的兒童接種第1劑COVID-9疫苗。

多利亞說，聖保羅也在等待國家衛生監督局授權緊急使用CoronaVac為兒童接種疫苗的請求做出決定。CoronaVac是中國科興生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所合作研發的COVID-19疫苗。

多利亞說，布坦坦研究所已備妥1200萬劑疫苗，可以提供聖保羅州和其他州的兒童使用。（編輯：郭中翰）1110106