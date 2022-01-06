抵禦Omicron 加州室內戴口罩延至2月中

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（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）美國COVID-19疫情隨著Omicron變異株迅速擴散，1月初確診人數飆升，加州室內公共場所強制戴口罩的規定延長一個月至2月中，政府官員說口罩是有效的防疫工具。

加州衛生及公共服務局長蓋里（Mark Ghaly）今天宣布，去年12月中旬實施的全州室內公共場所強制戴口罩的規定原訂1月15日解除，有鑑於近日Omicron變異株疫情擴大，這項規定延長到2月15日。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）近日統計，Omicron變異株已占全美新增確診95%。

耶誕及新年假期後，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數垂直飆升。人口近4000萬的加州1月4日新增確診14萬人以上。這個數字已超越去年冬季加州疫情高峰時單日確診數，去年12月26日新增6萬多例確診。

蓋里在線上記者會表示，加州政府用審慎的態度，有信心克服這一波疫情，「我們的防疫準備工作及擁有的防疫工具都比先前更好」。

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加州的完整疫苗接種率達66%，蓋里表示，面對傳染力更強的Omicron變異株，口罩仍然是重要的防疫工具。他談到口罩時說：「Omicron來了，我們不能捨棄這個疫情期間讓我們一起成功防疫的工具。」

加州去年6月15日解除防疫規定，宣告解封，之後有部分地方政府維持室內公共場合必須戴口罩的規定，大部分地方僅「鼓勵」或「建議」民眾進入室內公共場所戴口罩，直到去年12月中，眼見疫情升溫，州政府再度規定室內須戴口罩。（編輯：郭中翰）1110106

美國加州政府去年12月規定，民眾進入室內公共場所必須戴口罩。圖為洛杉磯的百貨商場，民眾戴口罩逛街。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月6日