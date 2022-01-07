玩具恐龍掩護蜥蜴 澳洲截獲野生動物走私包裹

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（中央社記者丘德真雪梨7日專電）澳洲邊境檢查署近日破獲一宗野生動物走私案件，涉案人將7隻藍舌蜥蜴隱藏於一批玩具恐龍當中，試圖透過郵遞偷運至香港。

墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）今天報導，澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）截獲7個裝滿玩具恐龍的郵遞包裹，裡面各隱藏著1隻藍舌蜥蜴。

這批包裹的郵寄目的地為香港，申報內容為「玩具」，玩具恐龍疑似用作掩護包裹裡的藍舌蜥蜴，試圖讓牠們在X光檢查時不被發現。

7隻藍舌蜥蜴自包裹裡被救出後，澳洲聯邦農業水利及環境部、澳洲邊境檢查署、維多利亞州警方以及維多利亞州土地水利及規劃廳隨即聯手採取行動，突擊搜查位於墨爾本Tarneit區的一幢房子。行動中，一名26歲男子被拘捕和起訴，現已獲准保釋。

環保部長李伊（Sussan Ley）說，走私野生動物的行為「極之殘忍」和「陰險」。

報導指出，對全球走私集團來說，一些澳洲特有動物品種奇貨可居，例如澳洲蜥蝪，價值高達每隻澳幣2萬元（約新台幣39萬6000元）。澳洲當局在過去2年來，已破獲多個野生動物走私集團，共有8人被起訴，救出數以百計的動物。

在澳洲走私野生動物一經法院定罪，可被判處有期徒刑10年或最高罰款澳幣22萬2000元（約新台幣440萬元）。

另外，據澳洲廣播公司2021年10月2日報導，維多利亞州警方接獲通報有關野生動物走私的案件數量，較一年前增加59%。（編輯：馮昭）1110107